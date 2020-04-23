Diyarbakır anneleri oturma eylemini otelde sürdürdü Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde devam etti.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde devam etti.

Evlatları için farklı illerden gelen anne ve babalar, çektikleri görüntüyle, evlat nöbetini sürdürdüklerini ifade etti.

Adana'nın Seyhan ilçesinden, 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Engin için eyleme katılan Kamile Küçükdağ, çocuğunu almadan gitmeyeceğini söyledi.

"HDP çocuğumu nasıl götürdüyse öyle de getirsin. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Çocuklarımızı versinler, evimize gidelim." diyen Küçükdağ, oğluna teslim olması çağrısında bulundu.

Van'dan, 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelen anne Solmaz Övünç, eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

Övünç, "Oğlumu HDP götürdü. Oğlum seni çok özledim gel. Senin hasretine dayanamıyorum." ifadelerini kullandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelerek eyleme katılan anne Zümrüt Salim ise evladına kavuşmadan evine dönmeyeceğini kaydetti.

Oğluna teslim olması çağırsında bulunan Salim, "Oğlum için geldim. Bu hastalık çıktı. Biz yine eylemimizi bırakıp gitmedik. Oğlum Hamza gel, seni bekliyorum, eve dön. O yol senin yolun değil." şeklinde konuştu.

"Allah hakkımızı bırakmasın"

Oğlu Fatih için oturma eylemine katılan baba Abdullah Demir de eylemlerine devam edeceklerini anlatarak, "HDP çocuklarımızı götürdü. Allah hakkımızı bırakmasın. Bize çile çektiriyorlar. Yarın ramazan başlıyor. Bizi duyan herkes bize dua etsin. Oğlum Fatih, sesimi duyuyorsan kaç gel, teslim ol." dedi.

Kaynak: AA