Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor

21.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:57
Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 566'ncı gününde sürüyor.

Ağrı'dan 6 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için gelerek, küçük çocuğuyla oturma eylemini sürdüren anne Süheyla Demir, kızına kavuşana kadar evlat nöbetini sürdüreceğini söyledi.

"Evlatlarımızı HDP ve PKK'dan geri alalım. Evladımı bekliyorum, onun yolunu gözlüyorum. Artık dayanamıyorum. Artık analar ağlamasın." diyen Demir, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Demir, "Kızım, annen aylardır burada küçük kız kardeşinle seni bekliyor. Bizi artık gör ve duy. Gel, güvenlik güçlerimize teslim ol." dedi.

"Çocuklarımızı götürüp dağda ölüme terk ediyorlar"

Oğlu Tuncay'a kavuşma ümidiyle oturma eylemine devam eden baba Şevket Bingöl de, evladına 7 yıldır hasret olduğunu belirtti.

Çocuğuna kavuşmadan oturma eyleminden ayrılmayacağını dile getiren Bingöl, "HDP çıkıp, 'Biz Kürt partisiyiz.' diyor. Kürtlerin kanı üzerinden rant elde ediyorsunuz. 40 yıldır Kürtler için ne yaptınız? Çocuklarımızı götürüp, dağda ölüme terk ediyorlar." diye konuştu.

Bingöl evladına seslenerek, "Oğlum Tuncay kaç, gel, Türk askerine, polisine teslim ol." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Meral Akşener Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Binnur Kaya Demet Akalın Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 12:58:09. #1.15#
title