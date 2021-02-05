Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor

05.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:14
Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 522. gününde devam ediyor.

Van'dan, 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelerek eylemi sürdüren anne Solmaz Övünç, 23 ailenin çocuğuna kavuştuğunu, kendisinin de ümitli olduğunu söyledi.

Çocuklarını istediklerini ifade eden Övünç, "Eylemimde kararlıyım. HDP'nin önünden son nefesime kadar, oğlumu almadan gitmeyeceğim." dedi.

Oğluna seslenen Övünç, "Gel, adalete teslim ol. Seni kandırıyorlar. Gel bu hasret bitsin. Devlet sana kucak açmış. Devletine teslim ol." ifadelerini kullandı.

Oğlu Vedat için eylem yapan baba Şehmus Kaya da tek isteğinin evladına kavuşmak olduğunu belirtti.

"Oğlum kaçırıldığında dönemin HDP'li yöneticileriyle görüştüm, tehdit edildim." diyen Kaya, eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını anlattı.

Kaya, "Çocuklarımız HDP tarafından PKK'ya teslim edildi. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Kimseden korkmuyorum. Mücadeleme devam edeceğim. Sonuna kadar da devletimin yanındayım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ziya Selçuk Muharrem İnce Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Feyza Aktan Guy Ritchie Deniz Akkaya Didem Kınalı
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Nihat Özdemir Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 13:34:04. #1.14#
title