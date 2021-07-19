Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda evlatlarına kavuşmak istiyor
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Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda evlatlarına kavuşmak istiyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nı evlatları ile bir arada geçirmek istiyor.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nı evlatları ile bir arada geçirmek istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 686'ncı gününde devam ediyor.

Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, bayramda çocuğuna sarılmak istediğini söyledi.

Evladı için eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu dile getiren Üçdağ, "Oğlum yaşadığım sürece burada seni bekleyeceğim. Yolunu gözlüyorum.14 bayramdır sensiz yaşıyoruz. Gel bu bayramı birlikte yaşayalım. Bize çifte bayram yaşat." dedi.

Üçdağ, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan baba Nurettin Ödümlü de bir bayramı daha oğlundan ayrı geçirecek olmanın hüznünü yaşadığını belirtti.

Ödümlü, "16 bayramdır çocuğumu görmüyorum. Bayramda yanımda olsa elimi öperdi, beraber bayramı geçirirdik." diye konuştu.

Oğluna seslenen Ödümlü, "Arkadaşların gelip teslim oluyor, devlet onları anne ve babalarına teslim ediyor. Oğlum güvenlik güçlerine teslim ol." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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