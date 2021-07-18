Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda evlatlarına sarılmak istiyor
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Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda evlatlarına sarılmak istiyor

Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda evlatlarına sarılmak istiyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

PKK'lı teröristlerin dağa kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Kurban Bayramı'nı evlatları ile bir arada geçirmek istiyor.

PKK'lı teröristlerin dağa kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Kurban Bayramı'nı evlatları ile bir arada geçirmek istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 685'inci gününde devam ediyor.

Kızı Fadime için eylem yapan Hatice Levent, çocuğunu HDP ve PKK'dan istediğini söyledi.

Kurban Bayramı'nı kızıyla geçirmek istediğini ifade eden Levent "Fadime'mi almadan bu çadırdan gitmeyeceğim. 7 senedir kızımın peşindeyim. 14 bayramdır Fadime'mi bekliyorum. Ne olur bu bayramı beraber geçirelim. Seni çok özledim. Kokunu özledim. Anne deyişini özledim. Ne olur dön." dedi.

Levent, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan baba Süleyman Aydın ise çocuğunu almadan gitmeyeceğini belirtti.

Evlatları için sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getiren Aydın, "Çifte bayram yaşamak istiyoruz. Bayramlarımız hep buruk geçiyor. Çocuklarımızla bu bayramı geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

Aydın oğluna seslenerek, "Oğlum güvenlik güçlerimize teslim olun. Bu hasretlik artık bitsin." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda evlatlarına sarılmak istiyor
Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda evlatlarına sarılmak istiyor
Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda evlatlarına sarılmak istiyor
Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda evlatlarına sarılmak istiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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