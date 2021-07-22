Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda da evlatlarının yolunu gözlüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda da evlatlarının yolunu gözlüyor

Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda da evlatlarının yolunu gözlüyor
Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

PKK'lı teröristlerin dağa kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda evlatlarının yolunu gözlüyor.

PKK'lı teröristlerin dağa kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda evlatlarının yolunu gözlüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 689'uncu gününde devam ediyor.

Hakkari'den 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Emircan için eylem yapan anne Nihal Çiftçi, oğlunun 10 yıl önce Kurban Bayramı'nda kandırılarak kaçırıldığını söyledi.

O günden bu yana gönlünce bayram yapamadığını ifade eden Çiftçi, "HDP tarafından oğlum kaçırıldı. Ne hakları vardı bunu bize yaşatmaya? Oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlumu vermedikleri sürece buradan ayrılmayacağım. Her bayram daha çok acı çekiyorum. Oğlum gelirse dünyaya yeniden gelmiş olurum." dedi.

Oğluna seslenen Çiftçi, "Gel bu hasretlik bitsin. Oğlum çok özledim. Gözlerine bakmaya hasretim." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden oturma eylemine katılan Güzide Demir ise bayramı oğlunun hasretiyle geçirdiğini belirtti.

Oğlunu çok özlediğini dile getiren Demir, "Oğlum ölmeden gel seni göreyim. 12 bayramdır oğlumu görmüyorum. Yüzüne hasret kaldım. Bu bayramda oğlum gelmiş olsaydı, dünyalar benim olurdu. Çok sevinirdim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

Görüntüler pes dedirtti! Yasağa aldırış etmeyen vatandaşlar Salda Gölü'nde nargile içip çamur banyosu yaptı
Görüntüler pes dedirtti! Yasağa aldırış etmeyen vatandaşlar Salda Gölü'nde nargile içip çamur banyosu yaptı
Karayolunda dans eden kadın, sürücülere tehlikeye düşürdü
Karayolunda dans eden kadın, sürücülere tehlikeye düşürdü
Tatilci akınına uğrayan Bodrum'da deniz trafiği de kilitlendi
Tatilci akınına uğrayan Bodrum'da deniz trafiği de kilitlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Mustafa Demir Mustafa Varank Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Seda Sayan Hande Yener Düm Tek Tek Şeyma Subaşı
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda da evlatlarının yolunu gözlüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 14:39:18. #1.14#

title