Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda da evlatlarının yolunu gözlüyor
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Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda da evlatlarının yolunu gözlüyor

Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda da evlatlarının yolunu gözlüyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

PKK'lı teröristlerin dağa kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nı evlat nöbetinde, buruk geçiriyor.

PKK'lı teröristlerin dağa kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nı evlat nöbetinde, buruk geçiriyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 687'nci gününde devam ediyor.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret etti, onlarla görüştü, bayramlarını kutladı.

Aileler ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Emniyet Müdürü Aşkın'a teşekkür etti.

"Ne zaman oğlum gelirse o zaman bayramımız olur"

Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 4 yıldır haber alamadığını söyledi.

Elhaman, çocuğunu çok özlediğini belirterek, "8 bayram oğlum yok. Burada bekliyorum. Ne hakları vardı, ciğerimi söküp benden aldılar? HDP ve PKK'dan istiyorum versinler evladımı. Mücadeleye devam edeceğiz. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim." dedi.

"Bayramımız buruk geçiyor. Bize bayram yok. 8 bayramdır bayram kutlamıyorum." diyen Elhaman, oğluna kavuşmak istediğini ifade etti.

Oğlu Yavuz için eylemi sürdüren anne Sevgi Çağmar ise 14 bayramdır çocuğunu görmediğini belirtti.

Oğlunu çok özlediğini dile getiren Çağmar, "Oğlumu istiyorum. Bu bayram da buruk geçti. Zaten bayram kutlamıyorum. Ne zaman oğlum gelirse o zaman bayramımız olur. Hep ağlamakla bayramımız geçiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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