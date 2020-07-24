Diyarbakır anneleri hasret kaldıkları evlatlarına kavuşmak istiyor Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 326. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Zümrüt Salim, oğlu Hamza'ya kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

"Oğlumu istiyorum. Sonuna kadar bu eyleme devam edeceğiz. Oğlumu HDP dağa göndermiş. Oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim." diyen Salim, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Salim, "Oğlum Hamza neredeysen çık gel, devlete, adalete teslim ol. 5 yıldır senin hasretini çekiyorum. Seni bekliyorum. O yer senin yerin değil." diye konuştu.

Kardeşi Rahim için oturma eylemi yapan ağabey Mehmet Sıddık Çifçi de 326 gündür eylemlerini sürdürdüklerini belirtti.

Çiftçi, "Kardeşimi HDP kaçırıp, PKK'ya verdi. 320 yıl da geçse buradayım. Kardeşim için buradayım. Kardeşim gelene kadar burada olacağım. Hiçbir yere gitmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA