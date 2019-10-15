Diyarbakır Anneleri ezber bozdu

15.10.2019 20:54

Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı'nın (SETA) düzenlediği panelde çocukları bile kullanmaktan geri durmayan terör örgütü PKK'nın gerçek yüzü anlatıldı.

Panelde konuşan "Yoldaşını Öldürmek" ve "Onlar Daha Çocuktu" başlıklı terör örgütü PKK'nın örgüt içi infazlarını ve çocukları nasıl kullandığını içeren kitapların yazarı Aytekin Yılmaz, örgütün 35 yılda 20 bin çocuğu kullanırken, insan hakkı savunucularının, STK'ların, akademisyenlerin, yazarların hiçbir şey yapmadığına değindi.

Yılmaz, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde çocukları için eylem yapan annelerin çok büyük cesaret örneği sergilediğini söyledi. Diyarbakır'daki annelerin alışılagelen ezberi bozduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Birden HDP'nin önüne yığıldılar ve 'Çocuklarımızı getirin' dediler. Diyarbakır annelerin talebi çok haklı ve meşru bir talep. Çünkü çocuklarını istiyorlar. İkincisi çok cesaretli bir çıkıştır. Diyarbakırlı annelerden sonra çocukların dağa çıkması kolay olmayabilir." değerlendirmesini yaptı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Erkmen ise PKK dahil 300'den fazla terör örgütünün çocukları kullandığını belirterek, nedenini şöyle anlattı:

"Çocukları örgüte katmanın maliyeti düşük. İkincisi, çocukların gelişme çağında olmaları itibariyle radikalleşmeleri daha kolay yetişkinlere göre. Bir diğer faktör, çocuklar güvenlik güçleri tarafından daha az bilindiği için örgüt başkalarının örgüte sızmasını engellemiş oluyor. Bir nevi istihbarata karşı koruma. Diğer faktör, dış dünyanın dikkatini çekmek için. Örgütler, genç yaştaki insanları propaganda için kullanıyorlar ve gençler arasında intihar eylemleri yapma eğilimi daha yüksek."

Ekmen, "Örgütler, çocukları nasıl saflarına katıyor? Birincisi zorla. İkincisi bilinçli. Gönüllü demedim çünkü daha ergenlik çağında biri için 'gönüllü katıldı' demek taşları yerine oturtmayan bir kavram. Ama bilinçli derken nereye gittiğini biliyor." dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezai Özçelik de çocukların bilinçli olmadığını, suça sürüklendiklerini düşündüğünü ifade etti.

"Türk'ün Kürt'ten, Kürt'ün de Türk'ten başka dostu yok"

Panelde "Diyarbakır Anneleri"nden Aysel Bozkurt da vardı. Bir süredir, terör örgütü PKK'nın 40 gün önce kaçırdığını öne sürdüğü yeğeni için Diyarbakır HDP İl Binası önünde olduğunu, kısa süre önce İstanbul'a geldiğini belirten Bozkurt, şunları söyledi:

"Biz hiçbir annenin ağlamasını istemiyoruz. Bizim feryadımız budur. Tepki gördüğümüz doğrudur. Ama Diyarbakır anneleri olarak ne diyoruz, 'Ölüsü veya dirisiyle çocuğumuzu istiyoruz. Bütün anneler gelsin bize destek versin. Ne Kürt olsun ne de Türk. Kürt'ün Türk'ten başka dostu yok, Türk'ün de Kürt'ten başka dostu yok. Bu coğrafya bizim, bu bayrak bizim. Bizi bize düşürdüler."

Kaynak: AA