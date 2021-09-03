Diyarbakır anneleri eylemlerinin 3. yılında yaptıkları yürüyüşle teröre tepki gösterdi
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Diyarbakır anneleri eylemlerinin 3. yılında yaptıkları yürüyüşle teröre tepki gösterdi

Diyarbakır anneleri eylemlerinin 3. yılında yaptıkları yürüyüşle teröre tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleri, eylemlerinin 3. yılında "Teröre geçit yok PKK'ya lanet" yürüyüşü gerçekleştirdi.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleri, eylemlerinin 3. yılında "Teröre geçit yok PKK'ya lanet" yürüyüşü gerçekleştirdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor. Evlat nöbetinde 3. yıla giren aileler, teröre karşı yürüyüş düzenledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker ve Oya Eronat, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı, HDP İl binası önünde başlayan yürüyüşte anneler "Artık yeter söz annelerin", "Anneler nöbette", "Artık yeter bırakın evlatlarımızı" yazılı pankartlar taşıdı.

Ellerinde dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayrağı bulunan anneler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Annelerin isyanı PKK'yı yenecek", "Türk Kürt kardeştir PKK kalleştir" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Türkiye'nin birçok ilinden evlatları dağa kaçırılan anne ve babalar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da yürüyüşe destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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