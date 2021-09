Son dakika! İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'den Diyarbakır annelerine ziyaret Açıklaması

Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, beraberinde Vali Münir Karaloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ve Oya Eronat, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin üçüncü yıla giren "evlat nöbeti"nde yer alan aileleri ziyaret etti, onlara karanfil verdi.

İnce, ziyaretin artından yaptığı açıklamada, tam 732 gün Diyarbakır'da annelerin bu noktada büyük bir bekleyişe ve mücadeleye başladığını belirterek, korkmadan, hiçbir tehdidin altında kalmadan, kınayanların kınamasından kesinlikle korkmadan bir istekte bulunduklarını söyledi.

"Dediler ki 'terör örgütüne kaçırılan evlatlarımızı istiyoruz, evlatlarımıza kavuşmak istiyoruz.' Bir adres beyanında bulundular. Dediler ki bizim evlatlarımız terör örgütlerine buradan kaçırıldı. Daha sonra dönen evlatları bu adresi tescilledi. Dediler ki 'Bizi terör örgütüne buradan teslim ettiler.' Kimi 12, kimi 13, kimi, 14 ve 15 yaşındaydı" diyen İnce, annelerin bu haklı mücadelelerini 732 gündür sürdürdüğünü bildirdi.

İnce, şöyle dedi:

"Onların yanında olan her gün onların derdiyle dertlenen ve her gün onların dertleri konusunda çözüm noktasında bizlere talimat veren ve her gün ilgilenen ve güzel haber bekleyen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a huzurunuzda teşekkür ediyorum. 732 gündür bizi gece yarısına kadar çalıştıran, 'Bu annelerin feryadını duyup bunlara çözüm bulmamız lazım.' diyerek bizlere görev veren ve sürekli yanlarında duran şu anda Kastamonu ve Bayburt'ta sel bölgesindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selam ve hürmetlerini iletiyorum. Kıymetli anneler hiç mahzun olmayın. Şunu bilin ki renk renk geliyorlar, kırmızı kırmızı, turuncu turuncu gri gri gidiyorlar. Bir taraftan renk renk gelirlerken bir taraftan da anneler çocuklarına kavuşuyor."

Diyarbakır annelerinin terör örgütü PKK'yı, onun yandaşlarını, onu alkışlayanların sinir sistemini bozduğuna işaret eden İnce, ailelerin yaptığı bu kutlu mücadelenin terör örgütünü yok etme derecesine getirdiğini ifade etti.

"Devletimizin gücü, ailelerimizin, ülkemizin iradesi ve milletimizin kardeşliği ile sadece PKK terör örgütü değil tüm terör örgütleri yok olmaya mahkumdur. Hepsi en kısa sürede bu kardeşlik ve iradeyle yok olacaklardır. PKK terör örgütünün ipine bağlanarak hayatta kalmak isteyenler sizlere mesajımız şudur, ip yara almıştır, yakında Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle kopacaktır." diyen İnce, bu umutla ve gayretle gece gündüz çalıştıklarını bildirdi.

İnce, en son evlat terör örgütünden dönene ve terör örgütünün en son üyesi etkisiz hale getirilene kadar bu mücadelelerinin süreceğini belirterek, "Sonsuza kadar bunları inşallah en kısa sürede yok etmiş olacağız. Diyarbakır annelerinin nöbet tutuğu tarihten itibaren PKK terör örgütüne katılım sayısı 214'tür. Yine 3 Eylül 2019 tarihi itibariyle annelerin buraya nöbet tutmaya başladığı andan itibaren PKK terör örgütünden sadece ikna ile dönenlerin sayısı 652'dir. Tam üç katı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin