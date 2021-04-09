Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
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Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 585'inci gününde devam ediyor.

Batman'dan 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Yunus için oturma eyleminde yer alan anne Remziye Yenidoğan, çocuğunun HDP tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

Çocukları dağa götürmeye haklarının olmadığını anlatan Yenidoğan, Batman'da da HDP önünde eylem başlatacağını, bunun için diğer annelerden destek beklediğini kaydetti.

Yenidoğan, şöyle konuştu:

"Evladımı HDP kaçırdı ve onlardan istiyorum. HDP'liler kendi çocuklarını götürmüyor, okutuyor. Bizim çocuklarımızın da okumaya hakkı var. Oturma eylemini sonuna kadar sürdüreceğim. Çocuğum gelinceye kadar buradan gitmeyeceğim. Evladım gel, adalete teslim ol. HDP sana zarar, devletimiz destek verir. Kimseden korkma."

Oğlu Emircan için eylemi sürdüren Lokman Çiftçi de evladının terör örgütü PKK ve HDP tarafından dağa kaçırıldığını, kendisinden haber alamadıklarını belirtti.

Seslerini dünyaya duyurmak için eyleme katıldığını anlatan Çiftçi, çocuğunu HDP ve terör örgütü PKK'dan istediğini bildirdi.

Evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Çiftçi, "Evladımın terör örgütü PKK'nın köstebek yuvalarından çıkıp gelmesini istiyorum. Oğlum için sonuna kadar eylemi sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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