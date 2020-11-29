DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
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DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

29.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:05

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 454. gününde devam ediyor.

Beş yıl önce 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Muhammed için evlat nöbetine katılan anne Hatice Ay, oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını söyledi.

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Evladının hasta olduğunu, sürekli gözetim altında olması gerektiğini ifade eden Ay, oğlunun sabah 'işe gidiyorum' diye evden çıktığını ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını dile getirdi.

Yıllardır oğlunu aradığını ancak hiçbir sonuç alamadığını ifade eden Ay, şöyle konuştu:

"HDP oğlumu kandırdı, dağa götürdü. 6 seneden beridir ondan haber alamadım. Oğlumu HDP'den istiyorum. Hastalandım. Ne gecem ne gündüzüm ne de bayramım var. Hayattan bir tat almıyorum. Muhammed oğlum için buraya gelmişim. Oğlumu HDP'den istiyorum, alana kadar da buradan gitmiyorum."

Evladına seslenen Ay, "Muhammed, oğlum, gel devlete teslim ol. Senin hiçbir suçun, cezan yok. Seni kandırdılar götürdüler. Gel adalete teslim ol." dedi.

İstanbul'dan 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl ise çocuklarının kendilerinden koparıldığını ve dağda ölüme terk edildiğini belirtti.

"14 bayramdır çocuğumu görmemişim, 14 sene de geçse çocuğumu almadan buradan kalkmam. Çocuğumu bunlardan alana kadar da eylemimi bırakmam." diyen Bingöl, "Çocuğum için buradayım. Çocuğumu HDP kaçırdı. Çocuğumu bunlardan istiyorum. Çocuklarımızı HDP götürdü. Çocuklarımızı HDP götürmemiş olsaydı biz HDP'nin kapısında oturmazdık. Bütün çocukları HDP götürdü. HDP, eğer bu vatana sadık olsaydı, bu vatanın çocuklarını götürmezdi." ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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