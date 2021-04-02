Diyarbakır anneleri evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu
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Diyarbakır anneleri evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu

Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel
Diyarbakır anneleri evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulundu

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 578. gününde devam ediyor.

Kızı Songül'e kavuşma ümidiyle eylemini sürdüren anne Fatma Akkuş, HDP'nin 6 yıl önce kızını dağa kaçırdığını söyledi.

Kızını beklediğini ve almadan HDP önünden gitmeyeceğini bildiren Akkuş, şunları kaydetti:

"İnşallah bu bayramda kızım evine gelir. Kızımı HDP ve PKK'dan istiyorum. HDP kızımı götürüp PKK'ya teslim etti. Kızımın Suriye'de ve sağ olduğunu biliyorum. Ancak bugüne kadar herhangi bir iletişim sağlayamadım. İnternette videoda gördüm kızımı. Kaçın gelin orası size yakışmıyor. Gelin memleketinize ve bayrağınızın altına dönün. Sizden kalemi aldılar, silah verdiler. O silahı kimseye karşı kullanma. Kızım, kaç, gel, teslim ol."

Van'dan oğlu Mikail için gelen baba Yusuf Erdinç de 6 yıldır oğlundan hiçbir haber alamadığını aktardı.

Evladını HDP'nin kaçırdığını belirten Erdinç, "Annelerin canını yaktılar, başka annelerin canını yakmasınlar. İnsafları varsa çocuklarımızı bıraksınlar. Oğlumu almadan bu kapıyı bırakıp gitmeyeceğim. Oğlum sen okudun. Onların çocukları Avrupa'da seni de dağa götürüyorlar. Yavrum, orası senin yerin değil, yerin Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bırak gel." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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