Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 737'nci gününde sürüyor.

Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, evladını almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

Üçdağ, "HDP ve PKK'yı kınıyoruz. Çünkü evlatlarımızı, ciğerimizi bizden koparıp, götürdüler. Allah hakkımızı bırakmasın. Anne ve babalar olarak buradan ayrılmayacağız." dedi.

Oğluna seslenen Üçdağ, "Oğlum gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Hiçbir şekilde korkma. Annen gibi cesaretli ol." dedi.

Van'ın Gürpınar ilçesinden oğlu Mikail için gelen baba Yusuf Erdinç ise oğlunun İstanbul Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okurken kandırıldığını, 5 yıldır evladından haber alamadığını belirterek, "HDP oğlumu kaçırdı götürdü. Oğlumu HDP'den istiyorum. HDP oğlumu getirmeyene kadar burayı terk etmeyeceğim." şeklinde konuştu.

Oğluna seslenen Erdinç, "Orası size göre değil, sizin memleketiniz, bayrağınız nerdeyse kendi memleketine kendi bayrağınıza gelin." ifadesini kullandı.

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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