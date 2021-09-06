Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 735'inci gününde sürüyor.

İstanbul'dan 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemine katılan Fatma Bingöl, evladına kavuşmak istediğini söyledi.

Bingöl, "Evlatlarımızı geri göndersinler. Ne zamana kadar bu zulüm devam edecek? Kararlıyım, eyleme sonuna kadar devam edeceğim." dedi.

Oğlundan vazgeçmeyeceğini dile geçiren Bingöl, evladının peşinde olduğunu aktardı.

Bingöl, oğluna seslenerek, "Tuncay artık gel. Yüreğim dayanmıyor." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'den gelerek dağa kaçırılan oğlu Eren Yalçın için evlat nöbeti tutan anne Fadime Aksu da çocuğuna kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini belirtti.

Oğlundan bugüne kadar haber alamadığını aktaran Aksu, "6 yıldır çocuğumun sesini duymadım. Kararlıyız. Çocuğumuzu almadan gitmeyeceğiz. HDP'den, PKK'dan çocuklarımızı alacağız." diye konuştu.

Aksu, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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