Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 691'inci gününde devam ediyor.

Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, evladına kavuşmak için eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

"Çocuklarımızı kaybolduğu yerde arıyoruz. Ölene kadar vazgeçmeyeceğim." diyen Üçdağ, bir Kurban Bayramı'nı daha oğlundan ayrı geçirdiğini belirtti.

Üçdağ, bayramı evlat nöbetinde geçirdiklerini ifade ederek, "Evladım yanımda değildi. Onsuz bayram bana zehirdi. Ben hiç bayramı yaşayamadım. Kolum kanadım kırıktı, içim yanıyordu." dedi.

Oğluna seslenen Üçdağ, "Gel ne olursun. Onlara hiç inanma. Sen annene inan. Oğlum hep birlikte gelin. Anne ve babalarınız buradan ayrılmayacak." ifadelerini kullandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden 13 yaşında dağa kaçırılan oğlu Emrah için oturma eylemi yapan anne Aynur Panay da evladına hasret olduğunu dile getirdi.

Panay, "Oğlum HDP aracılığıyla kaçırılıp, PKK'ya teslim edildi. 10 yıldır oğlumu görmedim. Oğlumu bekliyorum. Oğlum gelmeden buradan gitmeyeceğim." diye konuştu.

Çocuğuna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Panay, "Emrah, sen gelmeden buradan kalkmayacağım. Orası senin yerin değil. Kaç gel, güvenlik güçlerimize teslim ol." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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