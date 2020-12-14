DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

14.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:48

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 469'uncu gününde devam etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için eylemde yer alan anne Zümrüt Salim, evlat hasreti çektiğini ve sonuna kadar mücadelesine devam edeceğini söyledi.

"Kış demiyoruz, hastalık demiyoruz. Oğlumu bekliyorum. Sonuna kadar da buradayım." ifadelerini kullanan Salim, evladını almadan HDP'nin önünden ayrılmayacağını belirtti.

Oğlunun güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyen Salim, şöyle konuştu:

"Oğlum, eğer beni duyuyor ve görüyorsan çık gel. Devletimize, adaletimize teslim ol. Ceza yok, hapis yok. Size yalan söylüyorlar. Gelin birlikte teslim olun oğlum. Baban numarayı değiştirmedi senin için. Bir fırsat bulursan babanı ara. Bir yerdeyim de, gelip seni alacağız. Korkma."

Şadin Elhaman da oğlu Bayram için oturma eylemini sürdürdüğünü belirtti.

Bir yılı aşkın süredir HDP önünde eylemlerine devam ettiklerini aktaran Elhaman, "HDP önünden çocuğumu almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Bilsem ki burada öleceğim yine de çocuğumu bekleyeceğim." diye konuştu.

Oğluna çağrıda bulunan Elhaman, "Bak oğlum, yirmiden fazla kişi geldi teslim oldu. Hepsi anne ve babasının yanında. Sen de Türk devletine sığın. İnşallah sen de ceza almazsın. Sen de gelir bize kavuşursun ve bizi sevindirirsin." diye konuştu.

DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

İlgili Haberler

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için bekleyişini sürdürüyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için bekleyişini sürdürüyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde HDP'ye seslendi
DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde HDP'ye seslendi
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Nilgün Belgün Mustafa Sandal Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Serdar Aziz Çağdaş Atan Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler İzmir Adana Erkek Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 13:48:28. #1.14#
title