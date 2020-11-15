Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

15.11.2020 15:09 | Son Güncelleme: 15.11.2020 15:12
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 440'ıncı gününe girdi.

Evlat nöbetini kızı Songül için sürdüren anne Fatma Akkuş, evlatlarına kavuşmak istediklerini söyledi.

"Evlatlarımız HDP il binasından dağa götürüldü. Çocuklarımızın HDP binasında kayıtları çıktı." diyen Akkuş, eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

Akkuş, çocuklarını almadan eylemi sonlandırmayacaklarını dile getirerek, "Ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler. Çocuklarımızı istiyoruz." dedi.

Evladına seslenen Akkuş, "Kızım seni bekliyorum. Kapım sana açık. Güvenlik güçlerine teslim ol. Sesini duyur bize." diye konuştu.

"Çocukları artık kandıramıyorlar"

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetine devam eden Süleyman Aydın da oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

Evladını almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı HDP dağa gönderiyor. HDP milletvekilleri bizden kaçıyor. Geçenlerde çocuklarımızın kaydı da çıktı. 14-15 yaşındaki çocukları artık kandıramıyorlar. Burada eylem yaptığımız için çocukları dağa gönderemiyorlar. HDP ve PKK bu eylemimizden büyük rahatsızlık duyuyor."

Oğluna çağrıda bulunan Aydın, "Çocuklarımız sesimizi duyuyorlarsa gelip güvenlik güçlerine teslim olsunlar. Burada eylemimizi sürdüreceğiz. Sonuna kadar buradayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Diyarbakır anneleri çocuklarına kavuşmak istiyor
Diyarbakır anneleri çocuklarına kavuşmak istiyor
Diyarbakır anneleri çocuklarına kavuşmak istiyor
Diyarbakır anneleri çocuklarına kavuşmak istiyor
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