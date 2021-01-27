Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için siyasetçilerden destek bekliyor

Çocuklarının HDP aracılığıyla kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten ve partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aileler tüm siyasetçilerden destek istedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 513. gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren aileler, evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak için tüm siyasi partilerden destek beklediklerini açıkladı.

Anne Aydan Arslan, 6 yıl önce dağa götürülen kızı Aysun'a kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Eylemleri süresince birçok siyasi partinin kendilerini ziyaret ettiğini dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bizi ziyaret etmedi, burada olduğumuzu görmüyorlar. Bizimle ilgili hiçbir şekilde konuşmadılar. Gelsinler, bizi ziyaret etsinler, derdimizi paylaşsınlar. Kılıçdaroğlu, Akşener ve diğer partiler de gelsin, evlatlarımızı beraber isteyelim. Sesimizi duysunlar. Onlar da anne ve baba. Sadece evlatlarımızı istiyoruz. Başka da bir şey istemiyoruz."

Kızı Songül için oturma eylemi yapan anne Fatma Akkuş, çocukları için evlat nöbetini sürdüreceklerini kaydetti.

Bütün siyasi partilerin desteğini beklediklerini ifade eden Akkuş, "Bütün partililere sesleniyorum, bize destek versinler. Bu işin sonu yoktur. Buna son versinler bu çocukları geri getirsinler. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı ne hallerde besledik. Hepimiz aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Yeter artık bu zulüm son bulsun." diye konuştu.

4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için Ağrı'dan gelerek nöbetini sürdüren baba Salih Gökçe de kar, yağmur, çamur demeden oturma eyleminde evladını beklediğini söyledi.

Oğlunu HDP'den istediğini dile getiren Gökçe, şöyle konuştu:

"HDP oğlumu getirip verene kadar buradan ayrılmayacağım. HDP'liler gönderiyorsa kendi çocuklarını göndersinler. İş işten geçmeden bu ailelere kulak verin. Gelin bu ailelere sahip çıkın. Bizi ziyarete gelen partililere de teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan