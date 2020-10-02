Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürmekte kararlı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 396'ncı gününe girdi.

Kızı Songül Akkuş'a kavuşma ümidiyle eylemini sürdüren anne Fatma Akkuş, bir yılı aşkın süredir HDP önünde çocuklarını beklediklerini söyledi.

18 çocuğun ailesine kavuşmasından dolayı sevindiklerini ifade eden Akkuş, çocuklarını birer birer alacaklarını belirtti.

Kızına seslenen Akkuş, "Kızım sesini, kokunu özledim. Ne olur ses ver, yaşıyor musun bileyim." dedi.

Akkuş, evlat nöbetini sürdürmekte kararlı olduğunu dile getirerek, "Çocuğumu HDP'den istiyorum. HDP gönderdi evladımı. Çocuklarımızı getirsinler. Ömrüm yettiği sürece kızımı isteyeceğim." diye konuştu.

"Sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Oğlu Sedat Dağtekin için eylem yapan baba Aydın Dağtekin de 6 yıldır kendisinden haber alamadığını, yaşayıp yaşamadığını bilmediklerini belirtti.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Dağtekin, "Bin yıl da geçse sonuna kadar HDP binasının önündeyim. Oğlumu buradan götürdüler. Tüm aileler de gelsin çocuklarını istesin. 18 evladımız geldi, ailesine kavuştu. Umutlarımız artıyor. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan