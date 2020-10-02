Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürmekte kararlı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürmekte kararlı

02.10.2020 13:01 | Son Güncelleme: 02.10.2020 13:04
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürmekte kararlı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 396'ncı gününe girdi.

Kızı Songül Akkuş'a kavuşma ümidiyle eylemini sürdüren anne Fatma Akkuş, bir yılı aşkın süredir HDP önünde çocuklarını beklediklerini söyledi.

18 çocuğun ailesine kavuşmasından dolayı sevindiklerini ifade eden Akkuş, çocuklarını birer birer alacaklarını belirtti.

Kızına seslenen Akkuş, "Kızım sesini, kokunu özledim. Ne olur ses ver, yaşıyor musun bileyim." dedi.

Akkuş, evlat nöbetini sürdürmekte kararlı olduğunu dile getirerek, "Çocuğumu HDP'den istiyorum. HDP gönderdi evladımı. Çocuklarımızı getirsinler. Ömrüm yettiği sürece kızımı isteyeceğim." diye konuştu.

"Sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Oğlu Sedat Dağtekin için eylem yapan baba Aydın Dağtekin de 6 yıldır kendisinden haber alamadığını, yaşayıp yaşamadığını bilmediklerini belirtti.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Dağtekin, "Bin yıl da geçse sonuna kadar HDP binasının önündeyim. Oğlumu buradan götürdüler. Tüm aileler de gelsin çocuklarını istesin. 18 evladımız geldi, ailesine kavuştu. Umutlarımız artıyor. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Ayhan Bilgen Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Mert Fırat Acun Ilıcalı
Spor Falcao Sörloth Ryan Babel Erol Bulut Ali Palabıyık
Daha Fazla Türk Uefa Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürmekte kararlı - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 13:05:57. #1.14#
title