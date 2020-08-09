Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürmekte kararlı
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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürmekte kararlı

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

09.08.2020 12:20 | Son Güncelleme: 09.08.2020 12:24

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 342'nci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren annelerden Saadet Ödümlü, yaptığı açıklamada, oğlu Yusuf'un dağa kaçırıldığında henüz 16 yaşında olduğunu söyledi.

Eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu dile getiren Ödümlü, "Çocuğumu HDP'den istiyorum. Oğlum 6 senedir oradasın. Yeter artık gel. Onlar seni kandırdı götürdü. Sen de onları kandır kaç gel. Artık dayanamıyoruz. Orası senin yerin değil. Devletimiz çok güçlüdür kaçın gelin teslim olun." dedi.

Evlat nöbetini sürdüren ailelerden Songül Altıntaş ise oğlu Müslüm'e kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Altıntaş, "Oğlumu PKK'dan HDP'den istiyorum. Evladımı almadan kalmayacağım.Oğlum Tunceli'den kaçırıldı ama Diyarbakır'a getirildi. Niye Diyarbakır'a getiriliyor ki? HDP'nin eli içinde olmasaydı oğlum Diyarbakır'a getirilmezdi. Oğlumu istiyorum oğlumu almadan kalmayacağım." diye konuştu.

Oğlu Fatih Demir için oturma eylemi yapan Abdullah Demir de tek isteğinin evladına kavuşmak olduğunu ifade ederek, çocuğuna kavuşmadan eylemi bitirmeyeceğini aktardı.

"HDP olmasa bu çocuklar dağa gitmezdi. Çocuklar üzerinden siyaset yapılmazdı." diyen Demir, "Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. HDP isterse çocuklarımız gelebilir. Çünkü onlar çocuklarımızı götürdü onlara (PKK)'ya teslim etti. Onlar'da istese çocuklarımızı getirebilir. Çocuklarımızı almadan buradan kalmıyoruz." şeklinde konuştu.

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürmekte kararlı

Kaynak: AA

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