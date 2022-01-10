Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor - Haberler
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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
AA / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 861'inci gününde sürüyor.

Oğlu Yavuz için eylem yapan anne Sevgi Çağmar, oğlunun üniversitede okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

7 yıldır oğlundan haber alamadığını dile getiren Çağmar, "7 senedir bu acıyı çekiyoruz. Buradayız ve gitmiyoruz. HDP tarafından oğlum kaçırıldı ve götürüldü. Sakarya'da üniversitede okuyordu. Anne ve babalar olarak çocuklarımızı almadan buradan gitmiyoruz." dedi.

Çağmar, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

5 yıl önce 12 yaşında dağa kaçırılan oğlu Okan için Bitlis'ten gelerek eylem yapan baba Ekrem Gökkuş da evladına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini belirtti.

Gökkuş, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

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AA / Bestami Bodruk - Son Dakika Haberleri

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