Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 659'uncu gününde sürüyor.

Dağa götürülen kardeşi Ensari Karaşan için oturma eyleminde yer alan abla Hayriye Akyüz, kardeşinin HDP tarafından dağa gönderildiğini ve şimdi terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu söyledi.

Kardeşini HDP'den istediğini ve mücadeleleri sayesinde çok sayıda çocuğun teslim olduğunu dile getiren Akyüz, her gelen evladın kendileri için bir umut olduğunu belirtti.

Akyüz, daha çok ailenin çocuklarına kavuşmasını dileyerek, şöyle konuştu:

"Bu feryada gözü kör, kulağı sağır olanlar var. Meclisimizde oturuyorlar, bizi görmezden geliyorlar. Onlara 'yazıklar olsun' diyorum. Bu bedende can olduğu müddetçe buradan kalkmayacağım, mücadeleme devam edeceğim. Rabbim hayırlı kapılar açsın inşallah."

Akyüz, kardeşine teslim olması yönünde çağrı yaptı.

Siirt'ten 7 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan baba Nurettin Ödümlü de oğlunun HDP tarafından kandırıldığını dile getirdi.

"PKK, HDP'dir, onun için evladımı HDP'den istiyorum. HDP olmazsa PKK olmaz." diyen Ödümlü, evlat acısının çok zor olduğunu belirtti.

Ödümlü, "Oğlum Yusuf eğer sesimi duyuyorsan evine gel. Benim de annenin de artık dayanacak gücü kalmadı." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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