Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 637'nci gününde devam ediyor.

Dağa götürülen kardeşi Ensari Karaşan için oturma eylemi yapan abla Hayriye Akyüz, kardeşine kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Akyüz, "Kardeşimi HDP'den istiyorum. HDP'nin bunu yapmaya hiçbir hakkı yok. Bölge halkı olarak çok çektik. Artık yeter diyoruz. Sonuna kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Mücadelemizden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Kardeşine çağrıda bulunan Akyüz, "Ensari dön, gel. Devletin kapısı sana açık. Bizim kapımız sana sonuna kadar açık." ifadelerini kullandı.

Oğlu Yavuz için eylem yapan baba Nihat Çağmar da evladının kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Çağmar, "Evladım kendi iradesiyle ölüme gitmez, hiçbir evlat gitmez. Bu insanları kandırarak götürdüler. Çocuğumuzu HDP ve PKK'dan istiyoruz." diye konuştu.

Yılmadan eylemini sürdüreceğini anlatan Çağmar, "Evladım gelse bile yine bu çadırı ayakta tutacağız. Zulmü bitirmek için, başka anne ve babaların yüreği yanmasın, başka evlatlar kandırılmasın diye burada durmaya devam edeceğiz. Bu mücadele hiçbir zaman bitmeyecek." şeklinde konuştu.

Çağmar, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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