Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 603'üncü gününde devam ediyor.

Kütahya'dan gelerek kızı Fadime için evlat nöbeti tutan anne Hatice Levent, kızını çok özlediğini söyledi.

Evladı gittikten sonra hastalandığını ifade eden Levent, "HDP'den çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. Bizim çocukların ne suçu vardı? Evlatlarımızı getirsinler. Çocuklarımızı çok özledik." dedi.

Levent, kızına terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Siirt'ten 7 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan baba Nurettin Ödümlü de çocuğunu HDP'den istediğini belirtti.

Evladına seslenen Ödümlü, "Yusuf evine gel. Onlar seni kandırıp götürdü. Seni ölüme gönderdiler." diye konuştu.

Ödümlü, oturma eylemini kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "HDP evladımızı getirmeden buradan hiç kimse gitmeyecek." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Henüz 19 yaşındaydı! Muayene olup çıktığı hastaneye cansız bedeni geldi
Henüz 19 yaşındaydı! Muayene olup çıktığı hastaneye cansız bedeni geldi
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da 'ihbar ettin' mevzusu kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da 'ihbar ettin' mevzusu kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberi... Kobani davası ileri bir tarihe ertelendi
Son dakika haberi... Kobani davası ileri bir tarihe ertelendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ömer Çelik Engin Altay Adnan Menderes Devlet Bahçeli
Magazin Ebru Gündeş Hakan Altun Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ömer Ali Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 17:21:48. #1.14#

title