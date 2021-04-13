Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla devam ettiriyor.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla devam ettiriyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 589. gününde sürüyor.

Oğlu Doğan için eylemde yer alan anne Sultan Güger, evladının 6 yıl önce kaçırıldığını söyledi.

Kaçırıldığı günden bu yana haber alamadığı oğluna kavuşmak istediğini belirten Güger, "Evladımı HDP kaçırdığı için onların kapısındayım, çocuğumu onlardan istiyorum. Evladım gelene kadar buradan gitmeyeceğim." dedi.

Güger, çok özlediği evladının bir an önce teslim olmasını istedi.

Baba Necmettin Biçer de kızı Gülcan için başladığı eylemi sürdürdüğünü dile getirdi.

Biçer, şu ifadeleri kullandı:

"Kızım HDP'liler tarafından kaçırılıp PKK'ya verildi. Evladım için sonuna kadar buradayım. Bütün çocuklar için mücadelemiz sürecek. Mesele sadece benim kızım değil, ülkemizin geleceği. Bu ayın hürmetine hepimiz bir olacağız. Bu mübarek ayın hürmetine hiç kimse dağda kalmasın. Kızım sen de gel teslim ol, kendini yüce Türk adaletine teslim et, korkma, çekinme."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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