Diyarbakır anneleri evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor
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Diyarbakır anneleri evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 604'üncü gününde devam ediyor.

Aileler, dağa kaçırılan çocukları için Muş'ta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerle görüntülü görüştü. Görüşmede, aileler, oturma eylemini sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

Kızı Songül'e kavuşma ümidiyle eylemini sürdüren anne Fatma Akkuş, HDP'nin 6 yıl önce kızını dağa kaçırdığını söyledi.

Akkuş, evladını beklediğini ve alıncaya kadar HDP önünden ayrılmayacağını belirtti.

Kızına da güvenlik güçlerine teslim olma çağrısında bulunan Akkuş, "HDP bu çocukların üzerinden elini çeksin. Yeter artık. Yazık değil mi çocuklarımıza? Kızım kime hizmet ettiğini daha bilmiyorsun. Memleketine annene, babana, kardeşlerine dön. Herkes seni özledi. Bayramlar artık sensiz geçmiyor. İnşallah bu bayramda gelirsin. Bu mutluluğu beraber yaşarız." dedi.

Van'dan oğlu Mikail için gelen baba Yusuf Erdinç de 6 yıldır oğlundan haber alamadığını aktardı.

Oğlunu HDP'nin kaçırdığını belirten Erdinç, "Oğlumu alıncaya kadar bu kapıdan ayrılmayacağım. Evladımı HDP'den istiyorum. HDP'den başka kimse bu işi yapamaz. HDP olmasaydı PKK da olmazdı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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