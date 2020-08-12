Diyarbakır anneleri evlat nöbetine devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır anneleri evlat nöbetine devam ediyor

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

12.08.2020 14:16 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:21

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 345. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Songül Altıntaş, yaklaşık bir yıldır eylemlerini devam ettirdiklerini söyledi.

Çocuklarını almadan eylemlerini sonlandırmayacaklarını ifade eden Altıntaş, şunları kaydetti:

"Bu eylem bizim son durağımız, 6 yıldır evimizde oturmadık. PKK oğlumu kaçırdı, ellerinden alamıyoruz. Askerden, polislerden, çocuklardan, kızlardan ne istiyorsunuz? Bunlar milletin evladına kastediyor, ciğerlerini ellerinden alıyor. Bundan büyük acı var mı? Milletin namusunu alıyorlar dağa götürüyorlar, mallarını gasbediyorlar. 40 yıldır millete çektirdikleri, Kürtlerin üzerinde yaptıkları oyunlar yeter. Güya Kürtlerin yanındalar ama sürekli Kürtlere çektiriyorlar. Kürtleri kandırmaya çalışıyorlar, yeter artık kanmayın bunlara."

Baba Abdullah Demir de 345 gündür eylemlerini sürdürdüklerini belirtti.

HDP'nin eylem yapan anne ve babaları görmezden geldiğini anlatan Demir, annelerin yıllardır çocukları için gözyaşı döktüğünü söyledi.

Evlatlarını istediklerini dile getiren Demir, "5 senedir evlat çilesini çekiyoruz. Gecemiz gündüzümüz yok. 10 bayram geçti ama evimizde bayram yapmadık. Milletvekillerine sesleniyorum, artık bu çadırın sesini duysunlar. Oğlum gelip Türk adaletine teslim olsun." dedi.

Diyarbakır anneleri evlat nöbetine devam ediyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı Güncel
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu 3. Sayfa
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı 3. Sayfa
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Magazin
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum Spor
Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Güncel
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Galatasaray'da Albert Riera, Fatih Terim'in yardımcısı oldu
Galatasaray'da Albert Riera, Fatih Terim'in yardımcısı oldu
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Erken seçim tartışmalarına Karaamollaoğlu da dahil oldu: Bir seneden önce olmaz
Erken seçim tartışmalarına Karaamollaoğlu da dahil oldu: Bir seneden önce olmaz
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Fatma Köse Ziya Selçuk Mustafa Destici Aleksandr Lukaşenko
Magazin Kenan Doğulu Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Arda Turan Caner Erkin Nihat Özdemir Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Çocuk Rusya Ağustos Yunanistan
Şu an buradasınız: Diyarbakır anneleri evlat nöbetine devam ediyor - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 14:33:52. #1.15#
title