Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde 3. yıla girerken herkese "yanımızda olun" çağrısı yaptı

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, yüreği yanan anne babalar başta olmak üzere herkese evlat nöbetinin 3. yılına girilecek olan 3 Eylül'de "teröre karşı yanımızda olun" çağrısında bulundu.

OSMAN BİLGİN - Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, yüreği yanan anne babalar başta olmak üzere herkese evlat nöbetinin 3. yılına girilecek olan 3 Eylül'de "teröre karşı yanımızda olun" çağrısında bulundu.

Anne Hacire Akar'ın HDP aracılığıyla dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere de umut oldu.

Akar'ın 24 Ağustos 2019'da evladına kavuşmasının ardından Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı.

Eyleme Türkiye'nin dört bir yanından katılım her geçen gün artarken, evlat nöbeti tutan aile sayısı 234'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde de tedbirler doğrultusunda evlat nöbetini sürdüren ailelerin umudu, 31 ailenin yıllar süren ayrılığın ardından evlatlarına sarılmalarıyla iyice yeşerdi.

Aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından yetkililerden gelen destek ziyaretleriyle daha da güçlendi.

Kucaklarından koparılan çocuklarına kavuşmak ve seslerini daha gür bir şekilde duyurmak isteyen anne ve babalar, eylemi başlattıkları tarihin yıl dönümü olan 3 Eylül'de herkesi çadır nöbetinde yanlarında olmaya bekliyor.

"3 Eylül'de bizi yalnız bırakmayın."

Yedi yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemi yapan anne Fatma Akkuş, "2 senedir buradayız, 3 Eylül'de üçüncü senemize giriyoruz. Çocukları kaçırılan ve evinde oturup ağlayan tüm anneleri, babaları buraya davet ediyoruz. Gelin ve bize destek verin" diye konuştu.

17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle oturma eylemine katılan baba Celil Begdaş, "İki yıldır çadırdayız. Tüm kamuoyuna çağrıda bulunuyorum, 3 Eylül'de bizi yalnız bırakmayın. Gelin evlatlarımızı bu zalimlerin elinden kurtaralım. Tüm evlatlarımızı alana kadar biz buradayız." dedi.

Oğlu Mehmet 10 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan anne Sariye Tokay, terör örgütü tarafından çocukları kaçırılan ve yüreği yanan tüm anne babaları 3 Eylül'de oturma eylemine davet etti.

"Bu çile bitsin artık"

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetine devam eden baba Süleyman Aydın, şunları kaydetti:

"Geçen 2 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bize büyük bir destek verildi. 3 Eylül'de de anne ve babalar olarak herkesi buraya davet ediyoruz. 3 Eylül'de Türkiye nöbette olacak. Herkes bize destek olsun."

5 yıl önce oğlu Fatih'in HDP il binasından Diyarbakır'ın Lice ilçesine, ardından Suriye'ye götürüldüğünü söyleyen baba Abdullah Demir, "İki yıldır eylemimize devam ediyoruz. Bütün gençlere sesleniyorum, gelsin bize destek olsunlar. Bu çile artık bitsin." sözlerini sarf etti.

Oğlu Yavuz için oturma eylemini sürdüren anne Sevgi Çağmar, 6 yıldır evladının sesini duymadığını, 3 Eylül'de herkesi kendilerine destek olmaya davet ettiklerini dile getirdi.

14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Tuncay Bingöl için oturma eylemine katılan Şevket Bingöl, "Bütün siyasi partiler, sanatçılar bize destek olsun. İki yılımız doluyor ve Allah rızası için bu ailelere destek olun" diye konuştu.

Ağrı'dan gelen ve 2015'te dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eyleme katılan baba Salih Gökçe ise "3 Eylül'de üçüncü yılımıza gireceğiz. Evlat sahibi anne ve babalar bize destek olsun." ifadelerini kullandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinden oğlu Mikail için gelen baba Yusuf Erdinç, oğlunun İstanbul Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okurken kandırıldığını, 5 yıldır evladından haber alamadığını belirterek, "Tüm gençlere sesleniyorum, Allah rızası için gelin bize destek verin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk