Diyarbakır anneleri çocuklarını terörün pençesinden kurtarmakta kararlı
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Diyarbakır anneleri çocuklarını terörün pençesinden kurtarmakta kararlı

Diyarbakır anneleri çocuklarını terörün pençesinden kurtarmakta kararlı
Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 632'nci gününde devam ediyor.

7 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemi yapan anne Fatma Akkuş, evladına kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini söyledi.

"HDP'liler kızımı kandırarak PKK'ya teslim etti." diyen Akkuş, kızının sesine, kokusuna hasret kaldığını anlattı.

Akkuş, "HDP bizi görmezden geliyor. Sanmasınlar ki buradan gideceğiz. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. Çocuklarımızın üzerinden ellerini çeksinler artık." dedi.

Tek isteğinin evladına kavuşmak olduğunu ifade eden Akkuş, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Dağa kaçırılan oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle bekleyişini sürdüren baba Celil Begdaş da ailelere kendilerine destek vermeleri çağrısında bulundu.

Begdaş, "Ailelerden destek bekliyoruz. Hep beraber hakkımız olan çocuklarımızı HDP'den kurtaralım." diye konuştu.

Çocuğuna seslenen Begdaş, "Bu yol doğru değil oğlum. Kaç gel, güvenlik güçlerine teslim ol." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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