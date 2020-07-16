"Diyarbakır anneleri" bir evlada daha kavuşmanın sevincini yaşıyor
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"Diyarbakır anneleri" bir evlada daha kavuşmanın sevincini yaşıyor

Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren anneler, bir ailenin daha uğruna oturma eylemi yaptığı oğluna kavuşmasının sevincini yaşıyor.

16.07.2020 17:52 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:13

Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren anneler, bir ailenin daha uğruna oturma eylemi yaptığı oğluna kavuşmasının sevincini yaşıyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 318'inci gününde devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek oturma eylemine katılan anne Sever Fidan'ın oğlu Tayfur'a duyduğu 11 yıllık evlat hasreti, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde son buldu.

Anne Fidan'ın oğluna kavuşması, evlatları için eylemlerini sürdüren ailelere büyük sevinç yaşattı.

Oğlu Ramazan için oturma eyleminde yer alan anne Mevlüde Üçdağ, her türlü zor şarta rağmen evlatları için başlattığı mücadeleyi sonuna kadar sürdürmede kararlı olduklarını söyledi.

"Bugün bir evlat daha ailesine kavuştu, çok mutluyuz ve umutluyuz. Sanki evladım gelmiş gibi oldum, çok heyecanlı ve sevinçliyim." diyen Üçdağ, şöyle konuştu:

"Çocuklar geleceğimizdir, devletimize, milletimize hayırlı evlat olsunlar. Bir çocuğumuzun gelmesi bizi umutlandırıyor, sevindiriyor. Çünkü onlar bizim evlatlarımız, onlar geldikçe biz de mutlu oluyoruz. İnşallah darısı bizim çocukların başına. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle inşallah tüm evlatlar gelir. Biz hiçbir çocuğun orada olmasını istemiyoruz. Çocuklar gelsin ailelerine kavuşsun. Özgürlük dağda değil, anne ve babanın yanındadır."

HDP'nin kapatılmasını istediklerini dile getiren Üçdağ, "Bir milletvekili gelip, kendini saklayıp HDP'nin içine giriyorsa biz böyle parti istemiyoruz. Eğer Kürt'ü seviyorsa gelsin, yanında otursun. Kürt'ün çocuğunu PKK'dan istesin." ifadelerini kullandı.

"Kimse seni annen ve baban kadar sevemez"

Oğluna teslim olması için çağrı yapan Üçdağ, "Oğlum sen de annenin sevindir, mutlu et. Huzursuz ve mutsuzuz. Gel devletimize teslim ol. Kimse seni annen ve baban kadar sevemez." ifadelerini kullandı.

Baba Abdullah Demir de 5 yıldır kaçırılan çocuğunun peşini bırakmadığını söyledi.

100 yıl da geçse eylemini sürdüreceklerini vurgulayan Demir, "Allah'ın izniyle onların pençesinden evlatlarımızı kurtaracağız, evladımıza kavuşacağız. Allah'ın izniyle bu bayrağı kimse indiremez." şeklinde konuştu.

Bir ailenin daha evladına kavuşmasına çok sevindiklerini işaret eden Demir, şunları aktardı:

"Bugün mutlu bir günümüz oldu. Bir arkadaşımız daha evladına kavuştu. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Bir can kurtardık. 15 aile çocuklarına kavuştu. Çok sevindik, sanki bizim çocuğumuz geldi. Allah'ın izniyle bizim çocuklarımız da gelecek, umutluyuz. Allah'tan umut kesilmez."

'Diyarbakır anneleri' bir evlada daha kavuşmanın sevincini yaşıyor

Kaynak: AA

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