Diyarbakır anneleri, Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'nu ziyaret etti

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde yaptığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde yaptığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 725. gününde sürüyor.

Evlat nöbetine devam eden aileler, Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu makamında ziyaret ederek, evlat nöbetinin 3. yılına girilecek 3 Eylül'de "teröre karşı yanımızda olun" çağrısında bulundu.

Beyoğlu da terör örgütüne karşı sergiledikleri tutum dolaysıyla aileleri tebrik ederek, Diyarbakır anneleri ile gurur duyduklarını, onların ziyaretinden memnun kaldıklarını söyleyerek, "Sizler dünyaya örnek oldunuz. Dünyaya mesaj veriyorsunuz." dedi.

Diyarbakır'ın peygamberler ve sahabeler şehri olduğunu belirten Beyoğlu, "Diyarbakır, bütün dünyaya örnek olan bir yer. Maalesef son zamanlarda ciddi bir şekilde PKK tarafından istismar edildi. Siz anneler, babalar olarak güçlü bir direniş gösterdiniz. Genç yaştaki çocuklarımızı kandırarak, zorla dağa gönderdiler ve siz Türkiye'nin, dünyanın sesi oldunuz. Siz ciddi şeyleri başardınız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin