Diyarbakır anneleri 700 gündür evlatları için nöbette
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Diyarbakır anneleri 700 gündür evlatları için nöbette

Diyarbakır anneleri 700 gündür evlatları için nöbette
Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 700'üncü güne ulaştı.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 700'üncü güne ulaştı.

Anne Hacire Akar, oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek, HDP İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı mücadelesi sonuç veren anne Akar, 24 Ağustos 2019'da evladına kavuştu.

Hacire Akar'ın oğlu için gösterdiği çaba, benzer acıyı yaşayan diğer aileleri de harekete geçirdi. Akar'ın mücadelesini örnek alan anneler Fevziye Çetinkaya, Ayşegül Biçer ve Remziye Akkoyun'un, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı eyleme katılım günden güne artarak, 234'e ulaştı.

Yaz kış, kar yağmur, bayram demeden evlat nöbetini aralıksız sürdüren ailelerden, çocukları güvenlik güçlerine teslim olan 31'inin evlat hasreti son buldu.

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak için eylemi kararlılıkla sürdüren aileler ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdürüyor.

"Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz"

Anne Mevlüde Üçdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Ramazan için eylem yaptığını söyledi.

Evladının yolunu gözlediğini ifade eden Üçdağ, "Söke söke çocuklarımızı alacağız. Tüm Türkiye'yi eylemin yıl dönümü olan 3 Eylül'de buraya bekliyoruz. Herkes feryadımızı duysun, taşın altına elini koysun. Evlatlarımızı geri versinler. Anneler PKK'yı çökertti. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Üçdağ, dağdaki çocuklarına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak, "Artık korkmayın. Anneleriniz gibi cesur olun. Burada sizler için nöbet tutuyoruz. Hiçbir çocuğumuz dağda kalmasın. PKK'yı bitireceğiz ve yeryüzünden sileceğiz. Mücadelemiz sonuna kadar." diye konuştu.

"Evlatlarımızı istiyoruz"

Baba Celil Begdaş da eylemin ilk gününden itibaren kendilerini yalnız bırakmadıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçleri ve basın mensuplarına teşekkür etti.

HDP önünde 700 günü geride bıraktıklarını dile getiren Begdaş, "En son 3 çocuğumuzu aldık. Annelerinin kucağına döndüler. Anne ve babalar olarak 700 gündür bu kapıdayız. Bize destek veren herkesten Allah razı olsun. Yağmur çamur, yaz kış demeden bu kapıdayız. Evlatlarımızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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