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Diyarbakır amatör liglerinde belirsizlik

Türkiye Futbol Federasyonu, Amatör Futbol Ligleriyle ilgili kararların yetkisini il futbol kurullarına bıraktı.

Diyarbakır amatör liglerinde belirsizlik
28.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:43

Türkiye Futbol Federasyonu, Amatör Futbol Ligleriyle ilgili kararların yetkisini il futbol kurullarına bıraktı. Ancak diğer kentlerin tamamına yakını bu konuda karar verirken Diyarbakır'da işler bilmeceye dönüştü.

Diyarbakır Amatör Futbol Kurulunun geçtiğimiz günlerde aldığı karar Türkiye Futbol Federasyonu amatör işler kurulu tarafından kabul edilmeyerek iade edildi. Diyarbakır Amatör Futbol Kurulu, Süper Amatör Futbol Ligi ile karar almakta zorlanıyor. Normal sezonun tamamlanmasına 4 hafta kalırken, Play-Off maçlarıyla beraber bu sayı 7 haftaya çıkacak. Pandemi süreci ve kentteki spor tesislerinin durumu nedeniyle bu kadar maçın oynanması sağlık açısından büyük risk oluşturuyor. Spor kamuoyu, hava sıcaklığını ve salgın riskini hesaba katarak ligin bu haliyle bitirilerek sadece sadece Play-Out maçının oynanmasını istiyor. Diyarbakırspor'un averajla lider olduğu Süper Amatör Futbol Ligi ile ilgili karar verilmemesi tepkilere ve eleştirilere de neden oluyor. Amatör Futbol Kurulunun en kısa zamanda karar alıp federasyonun onayına sunması bekleniyor.

52 yıllık mazisi bulunan Diyarbakırspor, ligin bu haliyle tescil edilmesi durumunda şampiyon olarak BAL'a yükselmek için Bismil 21Spor'la Play-Out maçı oynamaya hak kazanacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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