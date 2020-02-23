: Diyarbakır ak parti'li yılmaz çök önemli demokratik reformlara öncülük ettik+

23.02.2020 19:31 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:34

AK Parti'li Yılmaz: Çök önemli demokratik reformlara öncülük ettik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partilerinin iktidarları döneminde önemli değişim ve dönüşümlerin yaşandığına dikkat çekerek, "Sosyal hayattan, gelir dağılımını düzeltmede çok büyük gelişmeler sağlandı. Demokrasi alanında çok köklü dönüşümler yapıldı. Çok önemli demokratik reformlara öncülük ettik" dedi.

Diyarbakır'da, AK Parti Siyaset Akademisi Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ve çok sayıda partilinin katılı katılımıyla düzenlendi. Öğretmenevinde yapılan toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Son 18 yılda ekonomiden sosyal hayata, demokrasiden dış ilişkilere kadar önemli değişim ve dönüşümlerin yaşandığını anlatan Yılmaz, AK Parti'nin uzun süren iktidarında çok ciddi başarılara imza atıldığını söyledi. Yılmaz, "Sosyal hayattan, gelir dağılımını düzeltmede çok büyük gelişmeler sağlandı. Demokrasi alanında çok köklü dönüşümler yapıldı. Çok önemli demokratik reformlara öncülük edildi. Bunlarla beraber Türkiye'nin dış politikadaki etkinliğinde de değişim oldu. Birçok coğrafyada önemli bir değişim dönüşüm süreci yaşanıyor. Eskisinden daha fazla rekabet çatışma olduğunu görüyoruz. İslam coğrafyası ve Orta Doğu çatışma alanı oldu. Türkiye ise farklı bir yerde yer aldı. Büyük mesafe kat eden bir ülke oldu. AK Parti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve bölge için büyük bir şans oldu. Orta Doğu'nun şimdiki döneminde Türkiye'de güçlü bir parti ve yönetici olmasaydı Türkiye'nin durumu farklı olurdu. Terör örgütleri Türkiye'nin istikrarını kırmak istediler. Bu yapılara dış güçler destek verdiler ama çok şükür Türkiye dimdik ayakta kaldı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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