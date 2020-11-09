'Diyarbakır aileleri'nde 20'nci buluşma gerçekleşiyor
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'Diyarbakır aileleri'nde 20'nci buluşma gerçekleşiyor

09.11.2020 17:20 | Son Güncelleme: 09.11.2020 17:20
'Diyarbakır aileleri'nde 20'nci buluşma gerçekleşiyor

PKK/KCK terör örgütü tarafından 2014 yılında daha 14 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan Y.Y. isimli örgüt mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının müşterek ikna çalışması sonucunda, Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK/KCK terör örgütü tarafından 2014 yılında daha 14 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan Y.Y. isimli örgüt mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının müşterek ikna çalışması sonucunda, Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim oldu.

İkna çalışması sonucu teslim olan örgüt mensubunun ailesi, Diyarbakır'da 434 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer alıyor.

Bu teslim olmayla birlikte Diyarbakır'da evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarıyla birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelenlerin sayısı 194 oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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