"Diyarbakır aileleri" bir evlada daha kavuşacak olmanın sevincini yaşıyor
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"Diyarbakır aileleri" bir evlada daha kavuşacak olmanın sevincini yaşıyor

Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileler, bir ailenin daha uğruna oturma eylemi yaptığı oğluna kavuşacak olmasının sevincini yaşıyor.

07.07.2020 15:12 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:19

Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileler, bir ailenin daha uğruna oturma eylemi yaptığı oğluna kavuşacak olmasının sevincini yaşıyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 309'uncu gününe girdi.

Oturma eylemine, kandırılarak dağa götürülen oğlu 20 yaşındaki Ramazan Ertaş'a kavuşmak için 3 Mart'ta Mardin'in Kızıltepe ilçesinden katılan bedensel engelli Cemal Ertaş'a, müjdeli haberin verildiğini öğrenen aileler büyük sevinç yaşadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Bugüne kadar 13 aileyi evladıyla buluşturduk. İnşallah bugün, yarın 14'üncü aileyi de evladıyla buluşturacağız." açıklamasının ardından baba Ertaş'ın oğlunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisini alan ailelerin umudu bir kez daha arttı.

"Çok sevinçliyiz. İnşallah Allah'ın izniyle bizim de evlatlarımız gelir"

Kızı Şeyma için oturma eylemi yapan anne Nazlı Sancar, yaptığı açıklamada, 9 yıl önce zorla dağa kaçırılan kızına kavuşmak istediğini söyledi.

9 yıldır kızına hasret olduğunu ifade eden Sancar, "Artık dayanacak gücüm kalmadı. Bu bayramı kızımla geçirmek istiyorum. Kızım gel, teslim ol." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'ya teşekkür eden Sancar, "Bugün çok sevinçliyiz, bir evladımız daha geldi. İnşallah Allah'ın izniyle bizim de evlatlarımız gelir. Sanki kızım gelmiş gibi çok mutluyuz. 14 aile çocuğuna kavuştu. Bütün anne ve babalara sesleniyorum. Onlar da eyleme katılsın, bize güç versin. Evlatlarımızı isteyelim, bu zalimlerin elinden çocuklarımızı alalım. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız." diye konuştu.

"İnşallah devletimiz hepimizi çocuklarımızla kavuşturur"

Baba Süleyman Aydın da bedensel engeline rağmen eyleme katılan Cemal Ertaş'ın evladına kavuşacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Evlatlarına kavuşmak için sürdürdükleri mücadeleye tüm ailelerden destek beklediklerini vurgulayan Aydın, "Sanki bizim çocuğumuz gelmiş gibi oldu, çok sevindik. Darısı bizim çocuklarımızın başına. İnşallah Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız bize de hayırlı haber verir. İnşallah bizim çocuklarımız da gelecek. Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızdan Allah razı olsun. Devletimizin büyük bir çalışması var. İnşallah devletimiz hepimizi çocuklarımızla kavuşturur ve bu hasretlik biter. Biz de evimize döneriz. Eylemimizde kararlıyız. Çocuklarımız gelmeden buradan gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

'Diyarbakır aileleri' bir evlada daha kavuşacak olmanın sevincini yaşıyor

Kaynak: AA

Manşet

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