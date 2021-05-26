Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi salgında ara verdiği hizmetlerine yeniden başladı

Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle acil dışında ara verdiği hizmetlerine yeniden başladı.

Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle acil dışında ara verdiği hizmetlerine yeniden başladı.

Kovid-19 nedeniyle yaklaşık bir yıldır acil dışında hizmet vermeyen Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, ocak ayından sonra kademeli olarak hizmetlerini sürdürdü.

Şubat, mart ve nisan ayında kademe kademe hizmetlerini artıran hastanede, yüzde 75 kapasiteyle hizmet veriliyor.

Başhekim Dr. Bülent İnceoğlu, AA muhabirine, Türkiye'de ilk vakanın geçen yıl mart ayında ortaya çıkmasıyla virüs yayılımının önüne geçmek için diş hizmetlerinin bütün yurtta durdurulduğunu anımsattı.

Polikliniklerdeki dolgu, kanal, diş temizliği, protez gibi işlemlerin sağlık çalışanlarının aşılanması, vaka sayılarının azalması ve hastanede oluşturulan hijyenik ortam sayesinde kademeli olarak başladığını kaydeden İnceoğlu, her geçen ay hizmetlerin arttığını bildirdi.

Sahada 103 diş hekimi ve 105 sağlık çalışanının filyasyon ekiplerinde görev aldığını ifade eden İnceoğlu, şöyle konuştu:

"Sürecin rahatlamasıyla 35'e yakın filyasyon hekimimiz geri verildi. Diğer hekimlerimizle tedavi sürecini başlattık. Yüzde 70-75 kapasiteyle hizmet sunuyoruz. Filyasyonda yer alan personelimizin salgından sonra bize katılmasıyla hizmeti yüzde 100'e çıkaracağız."

İnceoğlu, 1 Haziran'dan sonra daha kapsamlı çalışmayı umduklarını ifade ederek, ayda yaklaşık 35 bin hastanın hastaneye başvurduğunu bildirdi.

Yeniden hizmet vermeleriyle hasta sayısında artış olduğunu anlatan İnceoğlu, şöyle devam etti:

"Kovid-19 nedeniyle tedbirler alındı. Dişinde sıkıntı olan hastalarımızı gönül rahatlığıyla tedavi için bekleriz. Hizmetimizi en iyi şekilde vatandaşlara sunuyoruz, sunmaya devam edeceğiz."

Hastalardan Aslı Sanay da diş tedavisi için hastaneye geldiğini belirterek, "Diş kanal tedavim vardı. Çok memnun kaldım. Doktorlarımız çok özverili, yardımcı oldular. Çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Hasta Abdurrahman Ergin (60) ise diş kanal tedavisi için hastaneye başvurduğunu bildirerek, hizmetten çok memnun olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya