Diyarbakır AFAD ve itfaiyesinden gerçeği aratmayan ortak tatbikat - Haberler
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Diyarbakır AFAD ve itfaiyesinden gerçeği aratmayan ortak tatbikat

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Turgut Tayuzak - Haberler | Yerel

Diyarbakır AFAD ve itfaiyesinden gerçeği aratmayan ortak tatbikat Diyarbakır İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri eğittikleri itfaiye ekipleriyle birlikte ortaklaşa bir tatbikat gerçekleştirdi.

Diyarbakır Afad ve itfaiyesinden gerçeği aratmayan ortak tatbikat

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri eğittikleri itfaiye ekipleriyle birlikte ortaklaşa bir tatbikat gerçekleştirdi.

Tatbikat kapsamında depremde çöken bir evden insanlar kurtarılırken, arama kurtarma ekibi tarafından kaybolan bir şahıs çıkarması yapıldı, senaryo gereği gaz kaçağı olan kuyuya kapalı devre solunum sistemi ile giren ekip kuyuda kurtarma yaptı. AFAD ve itfaiye erinden oluşan 35 kişilik ekibin katıldığı tatbikat başarıyla sonlandırıldı.

Diyarbakır AFAD arama kurtarma birlik müdürü Davut Doğan; "Diyarbakır itfaiye erlerinin eğitimi bu gün itibariyle bitirilmiş ve ortaya çeşitli senaryolar ile ortak tatbikatlar yapan ekibimiz ile eğittikleri itfaiye erleri, başarıyla tatbikatı sonlandırdılar" dedi.

(MMT-AKK-Y)

Diyarbakır AFAD ve itfaiyesinden gerçeği aratmayan ortak tatbikat

Diyarbakır AFAD ve itfaiyesinden gerçeği aratmayan ortak tatbikat

Diyarbakır AFAD ve itfaiyesinden gerçeği aratmayan ortak tatbikat

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Diyarbakır AFAD ve itfaiyesinden gerçeği aratmayan ortak tatbikat
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Turgut Tayuzak - Son Dakika Haberleri
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