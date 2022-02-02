Diyarbakır AFAD,1957 rakımlı Karacadağ'da çığ tatbikatı gerçekleştirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır AFAD,1957 rakımlı Karacadağ'da çığ tatbikatı gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı, Mehmet Turgut Tayuzak - Yerel
 - Güncelleme:

Diyarbakır AFAD,1957 rakımlı Karacadağ'da çığ tatbikatı gerçekleştirdi Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 2022 Afet tatbikat yılı kapsamında, Karacadağ'da "Çığda Arama ve Kurtarma Tatbikatı" düzenledi.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır AFAD,1957 rakımlı Karacadağ'da çığ tatbikatı gerçekleştirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 2022 Afet tatbikat yılı kapsamında, Karacadağ'da "Çığda Arama ve Kurtarma Tatbikatı" düzenledi.

Diyarbakır İl Afet ve Acil durum müdürlüğü ekipleri 1957 rakımlı Karacadağ'da "Çığda Arama ve Kurtarma Tatbikatı" programına katılan ekipler teorik olarak çığ eğitimi alarak tatbikat gerçekleştirdi. Teorik çığ eğitiminde ve tatbikatta, karda kişisel ekipman bilgisi, konuşlanma, çığ bilgisine giriş, kar profilinin incelenmesi, çığ analizi, çığ bölgesi çalışma bilgisi, çığ altındaki personeli arama ve kurtarma, çığda ilk yardım, hazırlık ve intikal, kamp alanında konuşlanma, çığda arama kurtarma, çığda intikal, kayak eğitimi ve ilkyardım gibi konularda ekipler bilgileri alarak çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Diyarbakır AFAD,1957 rakımlı Karacadağ'da çığ tatbikatı gerçekleştirdi

Diyarbakır AFAD,1957 rakımlı Karacadağ'da çığ tatbikatı gerçekleştirdi

Diyarbakır AFAD,1957 rakımlı Karacadağ'da çığ tatbikatı gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Turgut Tayuzak - Yerel

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Diyarbakır, Tatbikat, AFAD, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title