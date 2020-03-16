Diyarbakır Adliyesinde vatandaşlar kızılötesi ateş ölçer cihazla kontrol ediliyor
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Diyarbakır, Güncel

Diyarbakır Adliyesinde vatandaşlar kızılötesi ateş ölçer cihazla kontrol ediliyor

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü önleme tedbirleri kapsamında Diyarbakır Adliyesi girişine, kızılötesi infirared ateş ölçer cihazı kuruldu.

16.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:49
Diyarbakır Adliyesinde vatandaşlar kızılötesi ateş ölçer cihazla kontrol ediliyor

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü önleme tedbirleri kapsamında Diyarbakır Adliyesi girişine, kızılötesi infirared ateş ölçer cihazı kuruldu. Cihazla adliyeye giren vatandaşların ateşleri kontrol ediliyor.


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Çin'in Wuhan kentinden çıkan ve birçok ülkeye yayılan korona virüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce alınan tedbirler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan bir kısım personelin 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmaları uygun görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Bu tedbirler kapsamında, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Adalet Bakanlığımızca da Adliye ve Ceza İnfaz Kurumlarında alınması gereken tedbirler tüm Cumhuriyet Başsavcılıklarına iletilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca Bakanlığımız talimatları doğrultusunda, Adliye ana hizmet binası ile ek hizmet binalarında geniş çaplı dezenfektan işlemleri yapılmıştır. Binalara giriş ve çıkışların asgari düzeyde tutulması yönünde tedbirler alınmıştır. Binaya giriş yapan vatandaşların işlemlerini, koruyucu ekipman ve malzemelerle donatılan savcılık ve mahkemeler ön bürolarında yapmaları sağlanmış ve bu şekilde bina içerisindeki sirkülasyon azaltılmıştır. Binaya giriş yapan vatandaşların da el dezenfektanları için aparat ve antiseptik el dezenfektanları giriş kapılarına ve bina koridorlarına konulmuştur. Giriş kapılarında ayrıca kızılötesi infirared ateş ölçer cihazı ile personel ve vatandaşların ateşleri ölçülmektedir. Ceza infaz kurumlarımızda da ayın tedbirler alınmıştır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın talimatları doğrultusunda da kurumumuzda görev yapan personellerden hamile, yasal süt izni kullananlar, engelli olanlar, 60 yaş ve üzerinde olanlar, kronik hastalıkları olanlara 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izin verilmiş, diğer personellerimiz standart mesai saatlerine göre görevlerine devam etmektedirler. Yine Hakimler ve Savcılar Kurulunun talimatları doğrultusunda, değerlendirilmesi mahkeme hakimleri ve cumhuriyet savcılarının takdirlerinde olmak üzere, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli hallerde SEGBİS uygulamasının kullanılması ön görülmüş ve Mahkemelerle koordineli olarak bu yöndeki tedbirler de alınmıştır. Adliyelerin toplu halde bulunulan yerlerden olması nedeniyle gerek personellerimizin gerekse vatandaşlarımızın korona virüs salgınından etkilenmemesi bakımından gerekli tedbirler alınmış olup, bu tedbirler doğrultusunda Adliyemizde faaliyetlerini yürüten tüm yargı birimlerimiz mevcut personelleri ile aktif olarak görevlerini devam ettirmektedirler" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Manşet

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