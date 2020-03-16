Diyarbakır Adliyesinde "koronavirüs tedbirleri"
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Başsavcı, Güncel

Diyarbakır Adliyesinde "koronavirüs tedbirleri"

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni tip koronavirüse ilişkin tedbir aldı.

16.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:50
Diyarbakır Adliyesinde

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni tip koronavirüse ilişkin tedbir aldı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bir kısım personelin 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmaları uygun görüldüğü belirtildi.

Tedbirler kapsamında, görev yapan personellerden hamile, yasal süt izni kullananlar, engelli olanlar, 60 yaş ve üzerinde olanlar, kronik hastalıkları olanlara 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izin verildiği belirtildi.

Adliye ana bina ve ek hizmet binalarında geniş çaplı dezenfektan işlemleri yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Binalara giriş ve çıkışların asgari düzeyde tutulması yönünde tedbirler alındı. Binaya giriş yapan vatandaşların işlemlerini, koruyucu ekipman ve malzemelerle donatılan savcılık ve mahkemeler ön bürolarında yapmaları sağlanmış ve bu şekilde bina içerisindeki sirkülasyon azaltıldı. Binaya giriş yapan vatandaşların da el dezenfektanları için aparat ve antiseptik el dezenfektanları giriş kapılarına ve bina koridorlarına konuldu. Giriş kapılarında ayrıca kızılötesi infirared ateş ölçer cihazı ile personel ve vatandaşların ateşleri ölçülmektedir."

Ceza İnfaz Kurumlarımızda da benzer tedbirler alındığı belirtilen açıklamada, ayrıca şu bilgilere yer verildi:

"Değerlendirilmesi hakim ve savcıların takdirlerinde olmak üzere, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli hallerde segbis uygulamasının kullanılması ön görülmüş ve mahkemelerle koordineli olarak bu yöndeki tedbirler de alınmıştır. Adliyelerin toplu halde bulunulan yerlerden olması nedeniyle gerek personellerimizin gerekse vatandaşlarımızın COVİT-19 salgınından etkilenmemesi bakımından gerekli tedbirler alınmış olup, bu tedbirler doğrultusunda Adliyemizde faaliyetlerini yürüten tüm yargı birimlerimiz mevcut personelleri ile aktif olarak görevlerini devam ettirmektedirler."

Kaynak: AA

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Manşet

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