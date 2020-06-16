Diyarbakır Adalet Sarayı'nda normalleşme süreci
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Diyarbakır Adalet Sarayı'nda normalleşme süreci

Diyarbakır Adalet Sarayı'nda normalleşme süreciDİYARBAKIR'da, normalleşme süreciyle birlikte kapılarını açan Adalet Sarayı'nda gelenler ateşleri ölçülerek, sosyal mesafe ve maske kuralına göre içeri alındı.

16.06.2020 12:22 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:27

Diyarbakır Adalet Sarayı'nda normalleşme süreci

DİYARBAKIR'da, normalleşme süreciyle birlikte kapılarını açan Adalet Sarayı'nda gelenler ateşleri ölçülerek, sosyal mesafe ve maske kuralına göre içeri alındı.

Koronavirüsle önlemleri kapsamında nöbet sistemiyle hizmet veren adliyeler, alınan kararla yeniden açıldı. 23 Mart'ta nöbet sistemine geçilmesinin ardından bugün normalleşme adımları kapsamında faaliyete geçen Diyarbakır Adalet Sarayı'nda önlemler de devam etti. Adalet Sarayı'na gelenler ateşleri ölçülerek, sosyal mesafe ve maske kuralına uygun olarak içeri alındı. Maske takmayanların ise adliyeye girmesine izin verilmedi. Görevlilerce, sık sık koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarıda bulunuldu.

İşleri biten ya da içeride kendisine sıra gelmesini bekleyen bazı vatandaşlar da adliye bahçesindeki çimlerde sosyal mesafeye uygun şekilde oturdu.

Diyarbakır Adalet Sarayı'nda normalleşme süreci

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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