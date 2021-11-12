DİYARBAKIR - Adalet Bakanı Gül: "Seçim kazanmak için değil gönül kazanmak için siyasetimizi en güçlü bir şekilde yapacağız"
AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel
AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması DİYARBAKIR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığında konuşma yaptı.
DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması DİYARBAKIR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığında konuşma yaptı.
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