DİYARBAKIR - Adalet Bakanı Gül: "Seçim kazanmak için değil gönül kazanmak için siyasetimizi en güçlü bir şekilde yapacağız" - Haberler
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DİYARBAKIR - Adalet Bakanı Gül: "Seçim kazanmak için değil gönül kazanmak için siyasetimizi en güçlü bir şekilde yapacağız"

AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması DİYARBAKIR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığında konuşma yaptı.

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması DİYARBAKIR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığında konuşma yaptı.

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DİYARBAKIR - Adalet Bakanı Gül: Seçim kazanmak için değil gönül kazanmak için siyasetimizi en güçlü bir şekilde yapacağız

DİYARBAKIR - Adalet Bakanı Gül: Seçim kazanmak için değil gönül kazanmak için siyasetimizi en güçlü bir şekilde yapacağız

DİYARBAKIR - Adalet Bakanı Gül: Seçim kazanmak için değil gönül kazanmak için siyasetimizi en güçlü bir şekilde yapacağız

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AA / Ahmet Alican Koç - Son Dakika Haberleri

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