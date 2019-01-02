Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla batı illerinden Diyarbakır'a zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Batı illerinden Suriye sınırındaki birliklere takviye edilmesi amacıyla 40'a yakın askeri konvoy Diyarbakır'a ulaştı. 40'a yakın zırhlı araç ve tırlar 7. Kolordu Komutanlığı General Galip Deniz Kışlası giriş yaparak Suriye sınırına gönderilmesi için konuşlandırıldığı öğrenildi.

(Murat Başal/İHA)

Kaynak: İHA