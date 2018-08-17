Diyarbakır'a Şehit Ateşi Düştü Hd

Adıyaman'da şehit olan 4 askerden biri olan Kürşat Yılmaz'ın acı haberi memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesini yasa boğdu. Şehidin baba evine Türk Bayrağı asılırken, haber verilen aile, cenazeyi almak için Adıyaman'a gitti.

Bugün öğlen saatlerinde, Adıyaman'da toprağa daha önce tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesinden sonra yaralı askerlerin hastaneye taşındığı sivil araç, kaçan teröristleri taşıdığının sanılmasıyla diğer askerler tarafından dost ateşine maruz kaldı. Şehit olan 4 askerden biri olan Kürşat Yılmaz'ın ölüm haberi memleketi Ergani'deki ailesine bildirildi. Evli ve 2 çocuk babası olan şehit Yılmaz'ın Ergani'deki baba evine Türk Bayrakları asılırken, yakınları da cenazeyi almak için Adıyaman'a gitti.