23.01.2020 13:43 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:45

Gençlik ve Spor Bakanlığının 5. Tematik Kış Kampları etkinliği kapsamında Diyarbakır'a gelen üniversite öğrencileri Hava Şehitliği'ni ziyaret etti.

Yenişehir ilçesindeki şehitlikte düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Düzce, Tokat, Bursa, Aydın, Mersin ve Hakkari'den gelen toplam 200 üniversite öğrencisi, şehit kabirlerine karanfil bırakarak, dua etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencisi Hatice Doğansoyut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'daki kampa katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Çeşitli etkinlikler düzenlendiğini, şehitlerin mezarını da ziyaret ettiklerini aktaran Doğansoyut, "Aşırı şekilde duygulandım, ağlamamak için kendimi zor tutum. Böyle insanların mezarı başında dua etmek çok büyük bir şans. Ailemin buraya karşı ön yargısı vardı, ben geldikten sonra o ön yargı kırıldı. Burada olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Saniye Başkan da kenti çok sevdiğini, daha fazla kalmak istediğini belirtti.

Kampı düzenleyen Bakanlık yetkililerine teşekkür eden Başkan, şunları kaydetti:

"Şehitliği ziyaret ettik. Buranın duygusu bambaşka, tarif edilemez, çok ayrı bir maneviyat. Çok duygulandım. Eğer bu topraklarda yaşıyorsak burada yatanların sayesinde. Ruhları şad olsun. Onlar her zaman bizimle, onlar sayesinde bu vatan ayakta, bizler buradayız. Hepsinin mekanı cennet olsun. Bize bu fırsatı verenlere çok teşekkür ederiz."

Uludağ Üniversitesi Türk Dilli ve Edebiyatı Fakültesi öğrencisi Merve Taşdan ise ilk kez gördüğü Diyarbakır'ı çok sevdiğini söyledi.

Tekrar Diyarbakır'a geleceğini aktaran Taşdan, "Diyarbakır'ı böyle beklemiyordum. Geldiğimiz yerden hiçbir farkı yok. Çok güzel bir kent." şeklinde konuştu.

Taşdan, şehitliği ziyaretine ilişkin "Çok farklı bir duygu, anlatılmıyor sadece hissedebiliyor. Allah onların şehadetlerini kabul etsin, bizi de onlara layık eylesin." dedi.

Kaynak: AA

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