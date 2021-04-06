Diyarbakır'a gelen konuklar doğanın güzellikleriyle karşılanacak

Diyarbakır'a gelen konuklar doğanın güzellikleriyle karşılanacak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yonca Kavşağı'nda yaptığı çevre düzenleme çalışmasıyla kentte gelen yerli ve yabancı turistleri, doğanın güzellikleriyle karşılayacak.

Diyarbakır'a gelen konuklar doğanın güzellikleriyle karşılanacak

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yonca Kavşağı'nda yaptığı çevre düzenleme çalışmasıyla kentte gelen yerli ve yabancı turistleri, doğanın güzellikleriyle karşılayacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kente gelen konuklarda önemli bir izlenim bırakan şehir, giriş ve çıkışlarında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Büyükşehir Belediyesi, kentin kimliği açısından oldukça önemli bir yere sahip olan uluslararası havalimanı girişinde yer alan Yonca Kavşağı'nda peyzaj çalışmalarına başladı. Ekipler, peyzaj düzenlemesi için Yonca Kavşağı'na 350 tonluk su deposu kurdu ve alanı ağaç, çalı ve mevsimlik çiçek dikimine uygun hale getirmek için toprak takviyesi yaptı.

3 bin ağaç, 40 bin çalı ve çiçekler dikildi

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kentte gelen tüm misafirlere hitap etmesi için Yonca Kavşağı'na Norveç çamı ve palmiye dahil olmak üzere farklı türlerde 3 bin ağaç dikti. Ekipler, refüj ve kavşaklara dikilen ağaçların daha iyi şekilde görünmesini sağlamak için farklı tür ve renklerde 40 bin çalı ve çiçek dikti.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, alanın örtüsünün yeşil bir görünüme kavuşması için ağaç ile çalı dikilen yerlerde boşluk kalan bölümlere rulo çim serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK