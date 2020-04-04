Diyarbakır'a araç giriş çıkışları durduruldu
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İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Jandarma, Güncel

Diyarbakır'a araç giriş çıkışları durduruldu

Diyarbakır'da Korona virüs tedbirleri kapsamında araç giriş ve çıkışları durduruldu.

04.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:52
Diyarbakır'a araç giriş çıkışları durduruldu

Diyarbakır'da Korona virüs tedbirleri kapsamında araç giriş ve çıkışları durduruldu.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile harekete geçen Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır ve diğer illerin bağlantı noktalarında uygulama yapmaya başladı. Ekipler, izin belgesi olmayanları kente almazken, izin belgesi bulunan vatandaşları da sağlık kontrolünden geçirdikten sonra şehre girmelerine izin verdi.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan Pirinçlik kontrol noktasında denetim yapan jandarma ekipleri izin belgesi olmayan sürücülerden Mahmut Kayaalp'ı izin belgesi alması için geri çevirdi. Siirt'ten Niğde'ye gitmek istediğini dile getiren Kayaalp, bunun için Diyarbakır'a dönüp izin belgesi alacağını söyledi.

Jandarma ve emniyet ekiplerinin kontrolleri kentin giriş ve çıkış noktalarında devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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